Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что выплаты увеличиваются на 6% ежегодно, если человек работает еще несколько лет после выхода на пенсию.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Как же увеличивается размер пенсий при назначении пенсии с отсрочкой? Пенсия увеличивается на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев, то есть, если вы решили поработать еще примерно 4 года», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, если человек хочет работать более 60 месяцев, то пенсия в итоге повысится на 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа. Как отметила Эльвира Кириленко, при отсрочке выхода на пенсию на период не менее 60 месяцев человек за каждый год получит надбавку в размере 6%.

«То есть за два года более позднего выхода на пенсию в итоге пенсия увеличится на 12%. А вот, например, отсрочка выхода на пенсию на целых 6 лет увеличит основной размер пенсии на 54%», - заявила Эльвира Кириленко.

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