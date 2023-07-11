Украинцы после очередных речевых скандалов выразили свое отношение к языковому вопросу в стране.

Накануне Украину взбудоражили новые языковые скандалы: учительница в школе Днепра проводила урок на русском языке, а работник магазина в Киеве отказался перейти на украинский в разговоре с клиентом.

Так, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень постановил наложить штраф в размере 3400 гривен на учительницу математики в школе Днепра, которая проводила урок на русском, нарушая языковое законодательство.

А 3 июля языковой скандал разгорелся в Киеве. В соцсетях разлетелось видео из магазина «Конфискат» недалеко от станции метро «Лесная». На записи видно, что охранник обращается к клиентам на русском, а в ответ на просьбу перейти на украинский язык заявляет: «Киев – русскоязычный город». На следующий день магазин посетили полицейские, однако нарушителя уже не нашли. В полиции рассказали, что мужчина внезапно и без объяснений написал заявление об увольнении.

Компания Active Group провела опрос об отношении украинцев к вопросу языка. Людей спросили, есть ли сейчас в Украине языковая проблема. 32,2% опрошенных заявили, что да, это существенная проблема. 31,3% — считают, что да, проблема есть, но не существенная. 21,1% убеждены, что такой проблемы в нашем обществе почти нет, а 10,5% вообще отрицают проблему.

Также украинцев спросили, нужно ли усиливать или ослаблять украинизацию. "Надо существенно усилить" - ответили 24,1% опрошенных, "надо немного усилить" - 14,5%, "сейчас оптимальный темп украинизации" - 33,4%, "надо немного ослабить" - 12,6%, "надо существенно ослабить" - 10,1%.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины от 18 лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 8 июля 2023 г. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

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Напомним, что языковый скандал разгорелся на курсах, обе стороны конфликта эмоционально высказались.

Кроме того Politeka писала, харьковчанину не понравился язык прохожего в Мукачево, видео драки.

Также Politeka сообщала, что высказывания ректора спровоцировали громкий скандал в украинском ВУЗе.