История мужчины, которого не пустили в эвакуационный автобус из-за отсутствия намордника у его собаки, взволновала украинцев.

Недавно, во время эвакуации из затопленных после подрыва россиянами Каховской ГЭС районов, житель Херсона, семья которого погибла от российской ракеты, сам дошел до Одессы, взяв с собой только овчарку. Дело в том, что ему отказали в посадке на эвакуационный автобус из-за отсутствия намордника у собаки.

"Его жену и 5-летнюю дочь убило ракетой, которая прилетела в дом, но из дома он не ехал даже из-за разрушения. Он уехал только тогда, когда поднялась вода, и граждане рф окончательно разрушили место, где он когда-то был счастлив. Не сев в автобус, он просто пошел. Он шел три дня, имея всего 300 грн на корм для собаки и воду", - рассказала руководительница ОО "Закон природы" Яна Титаренко.

Волонтеры уже нашли мужчине и его собаке жилье, но эта история всколыхнула общество. Компания Active Group провела опрос об отношении украинцев к этой проблеме.

Людей спросили, качественно ли, по их мнению, украинские власти организовали эвакуацию из затопленных после подрыва Каховской ГЭС районов. 20,1% опрошенных считают, что да, вполне качественно, еще 45,6% заявили, что "скорее да". При этом полностью провальной организацию эвакуации считают 5,6% украинцев, а 13,9% — скорее некачественной.

Также украинцев спросили, допустимо ли отказывать в эвакуации человеку с собакой без намордника. Большинство, 64,4% опрошенных убеждены, что это недопустимо. 24,6% считают, что допустимо, но в отдельных случаях, 4,5% — за то, что это допустимо во всех случаях.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины от 18 лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 8 июля 2023 г. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

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