Служба безопасности задержана двумя российскими агентами с псевдонимами «Ворон» и «Доцент».
Как сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в телеграмм-канале, вражеские российские агенты в Запорожье намеревались устроить теракты против наших защитников на южном фронте.
У СБУ есть записи разговоров предателей, как они составляют "схемы" относительно подготовки серии взрывов, где находились подразделения ВСУ, СБУ и Национальной полиции Украины.
Сообщается, что вражеская агентура должна получить «посылку» из 10 килограмм пластида.
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Также в СБУ сообщили, что предатели готовили ракетный удар по военной технике Вооруженных сил на железнодорожном узле в Запорожской области.
Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по части 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, которая была совершена во время военного положения.
Пока известно, что злоумышленники под стражей.
Сейчас продолжается расследование для того, чтобы установить все обстоятельства подготовки предателями к теракту.
Также сообщается, что вражеским агентам грозит пожизненное заключение.
Сообщается, что контрразведчики Службы безопасности Украины задержали вражескую группировку еще 9 мая 2023 года в Запорожье.
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