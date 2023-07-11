Напомним, в ночь на 26 мая в Киеве на одном из блокпостов произошло смертельное ДТП — автомобиль насмерть сбил 22-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины. Как оказалось, за рулем автомобиля во время наезда на пешехода находился председатель одного из райсудов Киевской области Алексей Тандыр.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, после проведения судебно-психологической экспертизы было подтверждено, что совершивший аварию судья был в состоянии алкогольного опьянения.

Алексей Тандыр, обладая специальными юридическими знаниями и профессиональными навыками, пытался скрыть признаки алкогольного опьянения и воспрепятствовать установлению количества алкоголя в его биологических жидкостях.

Благодаря проведенной судебно-психологической экспертизе следствие смогло доказать, что на момент смертельного ДТП судья находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, по результатам другой экспертизы было установлено, что на момент аварии Тандыр ехал со скоростью 100 км/ч.

Продолжается досудебное расследование по статье нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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