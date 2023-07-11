Об этом она рассказала на своем канале.
«Возвращение довоенных налогов и возвращение акцизов на топливо приведет к тому, что дорожать всё станет в геометрической прогрессии. Дороже станут абсолютно все товары, в стоимость которых включено топливо», - сообщила Эльвира Кириленко.
По словам автора канала, повышенные расходы производители будут перекладывать на конечных потребителей, то есть на покупателей в магазинах. Как отметила Эльвира Кириленко, такая ситуация в компаниях сложилась потому, что собственные резервы сдерживания роста отпускных цен уже иссякли.
«Постоянный рост себестоимости в нынешних условиях, конечно же, будет приводить к значительному снижению рентабельности. А значит, результатом будет уменьшение оборотных средства, снижение конкурентоспособности на внешних рынках, а также убыточность и сокращение объемов производства», - заявила Эльвира Кириленко.
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