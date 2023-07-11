Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, во время проведения контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донетчины сотрудники СБУ обнаружили еще одного предателя, действовавшего в пользу враждебной стороны.

Приспешник рашистов собирал информацию о расположении и перемещении военных подразделений Вооруженных Сил Украины в Краматорске и передавал ее российским оккупантам через участника подконтрольной рф "мдб днр". Для связи он использовал один из мессенджеров.

Российский информатор был задержан во время выполнения им очередного задания на территории города. Согласно собранным доказательствам, преступник - местный житель 48 лет, который самостоятельно предложил свою помощь врагу в войне против Украины.

По предварительным данным, предатель контактировал с оккупантами через один из пророссийских Telegram-каналов. Он привлек еще двух жителей города и наблюдал за расположениями украинских военных, уклоняясь от подозрений.

Следователи СБУ объявили задержанному подозрение по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. По указанной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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