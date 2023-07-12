В Житомире разгорелся новый конфликт из-за обслуживания на русском языке.

В одном из торговых центров продавцы негативно говорили о западном украинском городе.

Как сообщила пострадавшая покупательница, магазин в Житомире "совсем не украинский".

Когда женщина стояла в очереди за мясом, продавщица начала читать громко для покупателя название города производителя продукта, назвав его "Иванко-Франковская область, Бан**ровское".

Позже продавщица добавила, "ужасное название", а коллега якобы добавил "д**льное название".

Тогда женщина спросила, почему продавцы говорят по-русски, если по закону, они обязаны обслуживать клиентов на украинском.

В какой-то момент, по словам покупательницы, мужчина-продавец схватил женщину за плечи и толкнул в стеклянное окно пытаясь вытолкать ее из магазина, попутно пытаясь выхватить телефон, на который женщина вела съемку.

В итоге, женщина вызвала полицию и написала заявление, а в сети люди пишут слова поддержки женщине:

"Світлано, Ви - молодець, що висвітлили цей випадок. Теж чула відгуки знайомих щодо пророс**кої позиції цієї пари",

"Дуже хамовиті продавці... Багато знаю тих хто не купує там нічого через це. Стараюся там теж не купувати. А після цього випадку туди ні ногою",

"Вже втік, за свої вчинки не бажає відповідати, с**кун. Знайдуть па**юку",

"Як тільки змінились продавці, а це ще й виявилися хазяї, більше ні ногою туди, тупо неадекватні, а виявилось що ще й проросійські, впринципі нічого дивного", - пишуть в комментариях.

Источник: Обозреватель.

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