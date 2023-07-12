НАБУ и САП уже сообщили действующей нардепке о подозрении, подробности дела.

Как рассказали в НАБУ, народный депутат вместе со своей помощницей пообещали за деньги принятия областной военной администрации решение о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение этих сведений в систему «Шлях».

Свои «услуги» нардеп и ее помощница оценили в 5300 дол. США. Согласно данным дела, лиц оформляли в качестве водителей перевозок для ВСУ и гуманитарной помощи.

«После получения второго транша в 2 800 дол. США были разоблачены в получении неправомерной выгоды», - рассказали в НАБУ .

Помощнице народного депутата также доложено о подозрении - квалификация: ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Отметим, что когда в дверях уже стояли работники НАБУ, нардеп попыталась избавиться от денег – думала, что их не найдут, если перебросить через забор.

По данным экс-нардепа Игоря Мосийчука, речь идет о народном депутате Людмиле Марченко – депутате от партии "Слуга народа", которая избиралась по списку от Тернопольщины.

«Задержанная нардепка беременна и должна рожать через две недели», - сообщил Мосийчук.

Комментируя подозрение нардепше те ее помощнице, украинцы выразили уверенность, что «ей ничего не будет», а также возмущение, что к власти приходят негодяи, которые, используя власть, начинают наживаться. Кроме того, украинцы обратили внимание на размер особняка «Слуги народа».

«Ну и что, сейчас скажут что это на армию помощь, еще и орден выдадут…»,

«Не интересно, где спрятала взятку. А очень интересно, какое будет наказание. Уже время, чтобы каждый понес наказание»,

«Какое позорище, какие особняки со времен депутатства!»,

"Сочувствую нам, народ, - ну, не председатель верховного суда, так нардеп, - нам "везет" во всех ветвях власти»,

«Шок от этого зверинца провластного»,

«Скажет, что кость собаке бросала»,

«Партию должны переименовать. Явно слуги своих карманов, как себя чувствуют избиратели? Просто класс»,

«И что будет дальше? Ничего не будет, как всегда»,

«Будет кричать, что это политическое преследование».

Отметим, ранее сообщалось, что председатель Тернопольского облсовета Михаил Головко вернулся на работу с 3 июля и прокомментировал судебное дело, начатое против него Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура:

«Обвинения, которые мне инкриминируют – неправомерная выгода, так сказать, в народе взятка – ничто иное, как полный маразм, абсурд и провокация…».

Ранее Головко, а также два его заместителя были задержалны по подозрению в получении неправомерной выгоды. По данным следствия, фигуранты требовали у предпринимателя-волонтера около 2,4 миллионов гривен.

29 июня за Михаила Головко был внесен залог.

Последние новости Украины:

Россияне снова атаковали Киев ночью.

Также сообщалось, что одесскому бизнесмену за "предложение" СБУ светит до 8 лет тюрьмы.

Также сообщалось о задержании чиновника, и теперь ему грозит большой срок в тюрьме.