В Украине в 2023 году проводится масштабная индексация пенсий на 19,7%.

Повышение пенсий в Украине будет составлять почти 20%, но после мартовской индексации украинцы получили разные суммы и в большинстве случаев меньше заявленного.

Как сообщают юристы, если мы говорим, что пенсия в Украине повышена на 19,7%, то это не означает, что всем пенсионерам повысили пенсии на эти условные 20%.

Учитывается показатель увеличения средней заработной платы по Украине, которая принималась в расчет Вашей пенсии.

Как рассказали юристы, с 20 февраля 2019 для индексации пенсий в Украине брали показатель средней заработной платы за 2017 год.

Поэтому уже в марте 2023 года индексированный показатель средней заработной платы был как в 2017 году, но перемножен на предыдущие индексацию и дополнительно на новые 19,7%, теперь он составил 7405,03 грн.

"Этот показатель умножали на индивидуальный коэффициент заработка и коэффициент страхового стажа лица. Именно поэтому одни получили прибавку в максимальные 1 500 гривен, а некоторым пенсионерам доплатили лишь минимальные 100 гривен, поскольку индексация проводится индивидуально", - говорят юристы.

В июле состоится последняя волна индексаций пенсий в Украине в 2023 году и впервые в истории перерасчета пенсии увеличат государственным служащим, ученым.

Также выплаты поднимут работникам органов местного самоуправления и украинцам, которые вышли на пенсию по специальному закону и еще не получали индексацию в 2023 году.

Источник: юридическая компания " Мережа права".

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