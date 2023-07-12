Скончался Милан Кундера, один из величайших романистов XX века.

Милан Кундера ушел из жизни на 95-м году жизни, пишет Politeka.net.

Об этом сегодня сообщило общественное телевидение Чехии.

Милан Кундера родился в городе Брно, Чехословакия, в 1975 году эмигрировал во Францию. Писал как на чешском, так и на французском языке.

Самые известные произведения писателя — романы «Невыносимая лёгкость бытия», «Книга смеха и забвения», «Бессмертие» (последний, написанный им на чешском языке).

После операции «Дунай» в августе 1968 года Милан Кундера принимал участие в ряде демонстраций и собраний протеста, за что был лишен возможности преподавать. Его книги были изъяты из всех библиотек Чехословакии.

В 1970 году по обвинению в соучастии в революционных событиях был повторно исключён из партии, ему было запрещено публиковаться.

Милан Кундера проживал в Париже. Изредка ездил в Чехию встретиться со старыми друзьями, но всегда делал это инкогнито. С 1980-х категорически отказывался общаться со СМИ и вел закрытый образ жизни.

В 2019 году Кундере вернули чешское гражданство. Перед писателем извинились от лица всей Чехии «за нападки, которые тот переносил годами».

«Грущу. Мне нравился его стиль. Его книга «Невыносимая легкость бытия» среди моих любимых»,

«Пусть покоится с миром»,

«Совсем недавно как раз купил его книгу»,

«Умер, так и не получив Нобелевской премии. Какими они были дураками! Покойся с миром»,

«Один из величайших авторов без сомнения. Такая большая потеря для литературы. Покойся с миром»,

"Был человеком-эпохой", - оплакивают писателя пользователи соцсетей.

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