Беда случилась с защитниками в Ровенской области.

Трагедия произошла возле села Заболотье Варасского района.

Сообщается, что на севере Ровенщины подорвались на мине военные.

Погибли двое военных, четверо ранены и были госпитализированы в ближайшую больницу.

Как сообщила пресс-секретарь Теруправления ДБР в Хмельницком Екатерина Герасимук, по факту детонации взрывного устройства возле села Заболотье Варасского района работники ДБР начали досудебное расследование.

Следователи Государственного бюро расследований узнают все обстоятельства трагедии и по состоянию на сегодняшний день проводятся неотложные следственные действия.

Предварительная квалификация правонарушения, которую составили следователи - нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 414 УК Украины).

Известно, что процессуальное руководство осуществляет Ровенская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Источник: Ровно Медиа.

Ранее сообщалось, что во Львовской области юноши ограбили авто защитников.

Двое юношей обворовали автомобиль военнослужащего во Львове. 18 и 15-летние ребята разбили окно в авто и украли два бронежилета, две каски и две военные сумки.

Юношей оперативно задержали. С машины ребята украли два бронежилета, каски и сумки военного.

Последние новости Украины:

В Днепре мужчина был осужден за украденные канализационные люки: какой срок назначили.

Как писала Politeka, во Львовской области судили солдата, в чем причина.

Также Politeka писала, вместо барабанов – конструкторы в укрытие: разгорается новый скандал с госзакупками.