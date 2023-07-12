Трагедия произошла возле села Заболотье Варасского района.
Сообщается, что на севере Ровенщины подорвались на мине военные.
Погибли двое военных, четверо ранены и были госпитализированы в ближайшую больницу.
Как сообщила пресс-секретарь Теруправления ДБР в Хмельницком Екатерина Герасимук, по факту детонации взрывного устройства возле села Заболотье Варасского района работники ДБР начали досудебное расследование.
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Следователи Государственного бюро расследований узнают все обстоятельства трагедии и по состоянию на сегодняшний день проводятся неотложные следственные действия.
Предварительная квалификация правонарушения, которую составили следователи - нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 414 УК Украины).
Известно, что процессуальное руководство осуществляет Ровенская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.
Источник: Ровно Медиа.
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