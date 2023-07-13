Украинские пенсионеры продолжают получать пенсии. Но из-за новыз норм и правил многие рискуют лишиться пенсионных выплат. Об этом предупредили в ПФУ. В частности, там подчеркнули, что начнутся массовые проверки соответствия персональных данных получателей пенсии.

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Правительство Украины планирует провести верификацию социальных выплат, включая пенсии, чтобы убедиться в их правомерности. Это означает, что некоторые пенсионеры могут внезапно столкнуться с прекращением своих пенсионных выплат.

В ходе проверок будут проводиться валидация данных и проверка соответствия персональных данных пенсионеров. Представители Пенсионного фонда Украины будут оценивать правомерность предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

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В случае наличия определенных обстоятельств, пенсия 2023 года не будет предоставляться. К таким обстоятельствам относятся:

  • Пенсионер не получал выплаты в течение шести месяцев.
  • Пенсионеру была назначена пенсия на основании документов с ошибками или несоответствиями.
  • Если пенсионер переехал жить за границу.
  • Получение пенсионных выплат на основании фальшивых или недействительных документов.
  • В случае смерти пенсионера, пенсия прекращается в соответствии с законодательством.
  • Если пенсионер является переселенцем и сменил место жительства, не уведомив соответствующие органы.

Все остальные пенсионеры, не подпадающие под вышеперечисленные обстоятельства, будут продолжать получать свои пенсионные выплаты.

Источник: Фокус

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