Украинские пенсионеры продолжают получать пенсии. Но из-за новыз норм и правил многие рискуют лишиться пенсионных выплат. Об этом предупредили в ПФУ. В частности, там подчеркнули, что начнутся массовые проверки соответствия персональных данных получателей пенсии.
Правительство Украины планирует провести верификацию социальных выплат, включая пенсии, чтобы убедиться в их правомерности. Это означает, что некоторые пенсионеры могут внезапно столкнуться с прекращением своих пенсионных выплат.
В ходе проверок будут проводиться валидация данных и проверка соответствия персональных данных пенсионеров. Представители Пенсионного фонда Украины будут оценивать правомерность предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.
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В случае наличия определенных обстоятельств, пенсия 2023 года не будет предоставляться. К таким обстоятельствам относятся:
- Пенсионер не получал выплаты в течение шести месяцев.
- Пенсионеру была назначена пенсия на основании документов с ошибками или несоответствиями.
- Если пенсионер переехал жить за границу.
- Получение пенсионных выплат на основании фальшивых или недействительных документов.
- В случае смерти пенсионера, пенсия прекращается в соответствии с законодательством.
- Если пенсионер является переселенцем и сменил место жительства, не уведомив соответствующие органы.
Все остальные пенсионеры, не подпадающие под вышеперечисленные обстоятельства, будут продолжать получать свои пенсионные выплаты.
Источник: Фокус
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