Одиозный администратор Telegram-канала оказался агентом ФСБ и помогал россиянам наносить ракетные удары по Украине.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ, агентом ФСБ и помощником врага Украины оказался администратором Telegram-канала.

«Служба безопасности собрала доказательства подрывной деятельности пророссийского блоггера Сергея Лебедева (более известного под псевдонимом «Лохматый»), скрывающегося от правосудия во временно оккупированном Донецке.

Злоумышленник работает на ФСБ как "внештатный" журналист московского информагентства "РИА Новости", - сообщили в СБУ.

Установлено, что «Лохматый» по указанию российской спецслужбы формировал информаторскую сеть в разных регионах Украины.

Для этого Сергей Лебедев создал прокремлевский Телеграмм-канал с общей аудиторией более 30 тыс. пользователей. Там «Лохматый» подыскивал информаторов среди подписчиков.

Таким образом, подлец собирал информацию о местах базирования Сил обороны, а также локации критической и социальной инфраструктуры Украины.

Уже известно, что один из таких сторонников рашизма передал Лебедеву координаты жилой многоэтажки в Николаеве, по которой агрессор ударил ракетами С-300 осенью 2022 года. В результате этой ужасной атаки погибли 7 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Также «Лохматый» привлек к сотрудничеству жителя Закарпатья – тот «сливал» блоггеру локации воинских частей на территории региона.

Кроме того, Лебедев неоднократно участвовал в подготовке для РосТВ заказных сюжетов из временно оккупированных районов Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, совершенное в условиях военного положения); нарушение законов и обычаев войны.

«Какое подозрение? В землю гнида и всех предателей туда же»,

«Негодяй нужно жестоко наказать!»,

«Надеюсь, что его таки поймают» , - комментируют пользователи соцсетей.

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