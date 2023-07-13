Водитель нарушая правила дорожного движения и, несмотря на запрещающие сигналы, продолжил движение через железнодорожный переезд.
Как сообщает прессслужба "Укрзализныци", в результате нарушения ПДД произошло столкновение с поездом, следовавшим по маршруту Чернигов — Нежин.
Авария произошла именно на переезде Муравейка - Б. Олейника.
Сообщается, что предварительно установлено, что в результате аварии были смертельно травмированы мужчина, женщина и ребенок, находившиеся в автомобиле, еще одного ребенка, который находился в машине, забрали медики скорой.
В Укрзализныце добавили, что световая и звуковая сигнализация на переезде были в рабочем состоянии.
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В Укрзализныце в очередной раз просят не пренебрегать правилами дорожного движения, особенно на железнодорожных переездах.
Невнимательность на железной дороге может стоить жизни детей и целых семей.
"Во время большой войны хотелось бы избежать смертей еще и по невнимательности на дороге…", - говорится в сообщении.
Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко сообщил, что автомобиль стоял на переезде, но водитель решил "проскочить", когда поезд был очень близко.
"Поезд двигался со скоростью около 100 км/ч и нанес серьезные повреждения автомобилю. Трое пассажиров погибли на месте, а 3-летний ребенок скончался в больнице", - сообщил Ляшенко.
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