Водитель нарушая правила дорожного движения и, несмотря на запрещающие сигналы, продолжил движение через железнодорожный переезд.

Как сообщает прессслужба "Укрзализныци", в результате нарушения ПДД произошло столкновение с поездом, следовавшим по маршруту Чернигов — Нежин.

Авария произошла именно на переезде Муравейка - Б. Олейника.

Сообщается, что предварительно установлено, что в результате аварии были смертельно травмированы мужчина, женщина и ребенок, находившиеся в автомобиле, еще одного ребенка, который находился в машине, забрали медики скорой.

В Укрзализныце добавили, что световая и звуковая сигнализация на переезде были в рабочем состоянии.

На месте работала полиция, выясняются все детали трагедии.

В Укрзализныце в очередной раз просят не пренебрегать правилами дорожного движения, особенно на железнодорожных переездах.

Невнимательность на железной дороге может стоить жизни детей и целых семей.

"Во время большой войны хотелось бы избежать смертей еще и по невнимательности на дороге…", - говорится в сообщении.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко сообщил, что автомобиль стоял на переезде, но водитель решил "проскочить", когда поезд был очень близко.

"Поезд двигался со скоростью около 100 км/ч и нанес серьезные повреждения автомобилю. Трое пассажиров погибли на месте, а 3-летний ребенок скончался в больнице", - сообщил Ляшенко.

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