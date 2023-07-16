Фигурантам грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители Киева сообщили о подозрении организованной преступной группе. Злоумышленники незаконно отчуждали семь объектов недвижимого имущества государственного предприятия в Голосеевском районе на сумму более 24 миллионов гривен. В состав преступной группы входили четыре организатора и еще пять участников.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По словам начальника следственного отдела Голосеевского управления полиции Евгения Болюбаша, каждый участник играл свою роль в этой мошеннической схеме.

В ходе досудебного расследования было установлено, что организатором преступной схемы является 54-летний киевлянин, работник государственного предприятия. Он отвечал за поиск объектов для преступной группы и регулирование юридических вопросов, связанных с государственной регистрацией недвижимого имущества.

Организатор, привлекая поддержку лица, обладающего авторитетом среди других участников, создал преступную группу. В нее входили лица, ответственные за архитектуру, строительство и государственную регистрацию недвижимости.

Участники группы производили поддельные документы, такие как инвестиционные договоры на ремонт нежилых помещений государственного предприятия, акты приемки-передачи помещений и техническую документацию принадлежащих предприятию объектов недвижимости. После этого незаконно отчужденные объекты недвижимости продавались.

По данному сценарию злоумышленники незаконно завладели семью объектами недвижимости на общую сумму более 24 миллионов гривен.

Фигурантам грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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