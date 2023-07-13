Министерство образования и науки советует вернуться на очное обучение в кампусах с сентября 2023 года.

Министерство образования и науки 12 июля издало новую рекомендацию, в частности, университетам и колледжам рекомендуют возвращаться на очное обучение.

В министерстве призвали заведения готовиться к принятию соискателей образования на обучение.

Причина такого решения, "ухудшение качества образования" через дистанционный формат.

Так, с 1 сентября 2023 года рекомендуется максимально осуществить переход к возвращению обучения в аудиториях, но при обязательном наличии укрытий.

В документе отмечается, что рекомендация не касается учебных заведений, которые находятся на территориях в зоне боевых действий и в зонах, куда достают вражеские РСЗО и системы типа С-300.

Также в Министерстве требуют ВУЗы приложить все усилия для обустройства укрытий, чтобы появилась возможность вернутся на очное обучение.

"Нашим дітям треба йти в перший клас і все по новому вивчати",

"100% треба очне навчання",

"нет не нужно, многие преподаватели выехали из Украины из за страха за свою жизнь и возвращаться пока не закончится война не намерены",

" Але не для регіонів зони бойових дій!!!!безпека понад усе!!"

"А в укриттях краще буде?",

"Війна вже завершилася?", - сперечаються українці у коментарях.

Источник: osvita.ua.

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