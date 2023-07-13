С первых дней войны и объявленной мобилизации пострадавший военный борется за Украину и побывал в горячих точках - Солидаре и Бахмуте.

В селе Шрамковка Черкасской области 21-летний молодой человек напал на военнослужащего, который использовал костыли. Он обвинял раненого защитника Украины в том, что якобы из-за него идет война.

Местная волонтер Татьяна Сила сообщила у себя в ФБ детали вопиющей истории. К тому же появилось подтверждение в полиции Черкасской области.

"Вышла из маршрутки и вижу такую картину: военного со следами ранений бьет ногами на проезжей части какой-то подросток лет двадцати и из его уст звучит фраза: "Вы ВСУшники кон***ны, вас мочит надо, из-за вас война". Подбежали люди, которые были неподалеку, оттащили его, помогли подняться военному, потому что он передвигается с костылем. Этот подонок кому-то звонит по телефону и кричит, что сейчас из Киева приедут пацаны и вас порешают", — написала волонтер Татьяна Сила.

Свидетельница события, Татьяна, отметила, что после того, как воину удалось подняться, подростки, примерно 12-летнего возраста, начали бросать в него камни.

Она уточнила, что пострадал ее одноклассник, который с первых дней войны борится за Украину и побывал в горячих точках - Солидаре и Бахмуте. Мужчина расплакался из-за оскорбления, которому был поддан.

Полиция Черкасской области подтвердила факт нападение на военнослужащего и сообщила, что установила личность нападающего. Это оказался 21-летний житель села Шрамковка Черкасской области. После огласки и скандала 21-летнего парня побратимы бойца нашли. Они привезли его в госпиталь, где он на коленях извинился перед раненым воином.

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