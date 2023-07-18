Злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали женщину, исполняющую обязанности финансового руководителя в бывшей оккупированной администрации города Купянск Харьковской области. Подробностями ее задержания поделились в пресс-службе СБУ.

Она оказалась коллаборанткой, которая начала сотрудничать с оккупантами сразу после полномасштабного вторжения. Она с удовольствием им помогала, и совесть ее не мучала.

В течение периода временной оккупации города эта женщина возглавила финансовый отдел местной администрации российской федерации. В этой должности она внедряла "рублевую зону" в регионе и организовывала финансирование российских войск.

После увольнения Купянска эта коллаборантка пыталась избежать правосудия, однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали. Женщине было объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности согласно статье 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Комплексные мероприятия по задержанию злоумышленницы проводились сотрудниками СБУ в Харьковской области по процессуальному руководству областной прокуратуры. Злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, за что ей грозит до 10 лет заключения.

Последние новости Украины:

Напомним, мошенники придумали хитрый план по выманиванию денег у мобилизованных.

Как сообщала Politeka, Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" важную информацию.

Также Politeka писала, одессит выдавал из себя волонтера, чтобы навредить ВСУ.