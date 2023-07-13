В Министерстве культуры показали, как будет выглядеть постамент Родина Мать в Киеве в скором времени.

Так, постамент Родина Мать в украинской столице скоро будет с трезубцем вместо герба СССР на щите.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля разрешила заменить советский герб на щите монумента «Родина-мать» в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции.

Решения позволит разместить на щите монумента трезубца. Размеры и схему расположения трезубца на щите «Батькивщины-матери» согласовало Министерство культуры и информационной политики Украины.

В Министерстве культуры пояснили, что все деньги для реализации проекта были получены от представителей бизнеса. Стоимость проекта составит 28 млн. гривен.

Украинцы отреагировали на новость:

"Це потрібно було зробити, тридцять років тому! Та вводити українську мову а навчальних закладах. Агресивно вводити!",

"Немає слів. Це так важливо зараз?! Киів після кожноі зливи перетворюється на стихійне лихо, сміттєзвалища переповнені, війна, з купою проблем в людей, які постраждали внаслідок неі. Нема куди витратити мільйони?",

"Мізки а би ще поміняли,а що до історії,до всіх тих людей,які були в союзі,поваги немає?, історія повинна писатися і наводить приклади,як історична пам'ять",

"Не пройшло і сто років з моменту здобуття Україною незалежності",

"Дороговато будет",

"Нарешті начало доходити те,що маємо вичистити кожен клаптик землі від цих спогадів і нечисті....", - пишут украинцы в комментариях.

Последние новости Украины:

Планы переименования Запорожья удивили украинцев: "С какой стати?".

Как сообщала Politeka, в Днепре ул. Горького, Лермонтова и более 30 переименуют: появился список.

Также писала Politeka, Братчук рассказал о ситуации в Одесской области после того, что произошло на Каховской ГЭС.