Так, постамент Родина Мать в украинской столице скоро будет с трезубцем вместо герба СССР на щите.
Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля разрешила заменить советский герб на щите монумента «Родина-мать» в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции.
Решения позволит разместить на щите монумента трезубца. Размеры и схему расположения трезубца на щите «Батькивщины-матери» согласовало Министерство культуры и информационной политики Украины.
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В Министерстве культуры пояснили, что все деньги для реализации проекта были получены от представителей бизнеса. Стоимость проекта составит 28 млн. гривен.
Украинцы отреагировали на новость:
"Це потрібно було зробити, тридцять років тому! Та вводити українську мову а навчальних закладах. Агресивно вводити!",
"Немає слів. Це так важливо зараз?! Киів після кожноі зливи перетворюється на стихійне лихо, сміттєзвалища переповнені, війна, з купою проблем в людей, які постраждали внаслідок неі. Нема куди витратити мільйони?",
"Мізки а би ще поміняли,а що до історії,до всіх тих людей,які були в союзі,поваги немає?, історія повинна писатися і наводить приклади,як історична пам'ять",
"Не пройшло і сто років з моменту здобуття Україною незалежності",
"Дороговато будет",
"Нарешті начало доходити те,що маємо вичистити кожен клаптик землі від цих спогадів і нечисті....", - пишут украинцы в комментариях.
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