Жителей Киева предупреждают об опасных мошенниках, которые ходят по квартирам.

В Киеве украинцев предупреждают о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников "Киевгаза". Чтобы не стать жертвой этих злоумышленников, следует быть осведомленным о некоторых важных фактах. Об этом сообщили на странице "Киевгаза" в Facebook.

Газовая служба подчеркивает, что каждый может стать жертвой мошенников. Чтобы предотвратить опасность, важно помнить следующее:

1."Киевгаз" всегда заранее предупреждает о любых плановых ремонтных работах жильцов и управляющих компаний, обслуживающих дома.

2. Сотрудники компании всегда носят форму с логотипом и имеют удостоверения с указанием своих ФИО, должности и подписью председателя правления.

3. Ремонт оборудования потребителей выполняется специалистами только по предварительному вызову.

4. Представители "Киевгаза" не ходят по домам с предложениями о продаже или установке оборудования, так как это один из самых распространенных видов мошенничества.

Будьте бдительны и проверяйте подлинность представителей "Киевгаза", чтобы избежать мошенничества и защитить свою безопасность.

Если вы стали жертвой мошенников, важно обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 102. Это поможет собрать информацию, подтверждающую факты мошеннических действий.

После того, как виновный будет привлечен к уголовной ответственности, у вас будет возможность обратиться в суд и потребовать возмещения материального и морального ущерба.

Важно аккуратно документировать все сведения и доказательства, связанные с мошенническими действиями, чтобы иметь достаточно информации для поддержки вашего заявления и требований в суде. Помните, что только через суд вы сможете добиться возмещения причиненного ущерба.

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