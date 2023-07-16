На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины.

Благодаря доказательной базе Службы безопасности удалось осудить российского шпиона, который вредил Украине. При этом виновник находился на россии и работает сотрудником ФСБ. Об этом более детально рассказали в пресс-службе СБУ.

Известно, что находясь в россии, мужчина создал агентурную сеть в Украине.

Злоумышленником является кадровый сотрудник управления ФСБ в Красноярском крае Иванченко Александр Юрьевич. Установлено, что он готовил теракты против сил обороны и собирал информацию из прифронтовых регионов Украины. Делал это через нескольких агентов, которых курировал лично.

Так, в 2017 году Александр Иванченко завербовал киевлянина и после нескольких тестовых задач законсервировал его. В начале полномасштабного вторжения россии сотрудник ФСБ «активировал» своего агента и дал ему указание прибыть в Черновицкую область.

Там предатель должен был установить и передать агрессору локации железнодорожных узлов и логистических складов, задействованных для временного базирования и опрокидывания украинских войск на фронт.

Развединформация потребовалась российским оккупантам для осуществления серии взрывов на инфраструктурных объектах Буковины.

Служба безопасности сработала на опережение и задержала вражеского агента в начале этого года.

Кроме того, сотрудник ФСБ собирал информацию и из прифронтовых районов Украины. Особенно интересовали его точные координаты мест дислокации подразделений Службы безопасности и отдельного полка специального назначения «Азов».

Но и в этом случае СБУ заблокировала все попытки российского шпиона получить нужную ему информацию.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж) и назначил 15 лет лишения свободы. Поскольку фигурант скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

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