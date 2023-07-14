Украинские пенсионеры могут изменять вид своей пенсии, если это предусмотрено законодательством об общеобязательном государственном пенсионном страховании. В Пенсионном фонде Украины напомнили, что это предусмотрено Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Напомним, что одновременное получение двух видов пенсий допускается только в случаях, когда пенсионер имеет право на разные виды пенсий, например по возрасту, инвалидности или вследствие потери кормильца. В таких ситуациях пенсионер должен выбрать один из видов пенсии.
Также следует отметить, что некоторые категории граждан имеют право получать как пенсию, так и социальное пособие.
В частности, лица с инвалидностью с детства, у которых инвалидность была установлена до достижения 18-летнего возраста, имеют право на эти социальные выплаты. Социальная помощь предоставляется при потере родителей или кормильца.
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Согласно условиям, если лицо отвечает критериям инвалидности с детства и потери кормильца, он имеет возможность получать две социальные выплаты: государственную социальную помощь, оказываемую органами социальной защиты населения, и пенсию по потере кормильца, назначаемую Пенсионным фондом Украины.
Для получения пенсии и соцпомощи следует обратиться в соответствующие территориальные органы с соответствующими заявлениями.
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