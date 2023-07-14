Так, во Львовской области в результате сильных осадков, выхода из берегов реки и ручейков в г. Дрогобыч произошло подтопление приусадебных участков, жилых домов и подвалов, лечебных заведений, пишет Politeka.net со ссылкой на спасателей.

«Всего подтоплено 30 подвалов жилых домов, 2 подвала лечебных заведений, 3 частных дома, автосервис, 19 частных приусадебных участков», - сообщили в ГСЧС Украины.

В настоящее время спасатели продолжают откачивать воду из подвалов домов.

Тем временем в Одесской области из-за ночной непогоды без света остались 11 населенных пунктов, из них 5 — частично. Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Больше всего отключений произошло в Измаильском районе. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Всего, по данным Минэнерго, из-за непогоды и вызванных ею технологических нарушений обесточено 140 населенных пунктов в Киевской, Полтавской, Львовской, Черниговской, Одесской, Черновицкой областях. Подавляющее большинство из них – в Киевской области.

А в столице из-за ливня на одной из улиц образовалось настоящее озеро.

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