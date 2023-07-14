В Харькове действовала схема организации нелегального бегства военнообязанных за границу, ее создали руководители двух благотворительных фондов.
Как сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, следствием было установлено, что в июне 2023 года руководители двух благотворительных организаций пообещали за 5 тысяч долларов США "решить вопрос".
Речь идет об обещании благотворителей помочь в том, что должностные лица государственных органов Харьковской области внесут данные о «клиенте» в систему «Путь» с целью пересечения государственной границы Украины.
Организаторы схемы документально оформляли уклоняющихся в качестве «волонтеров» от благотворительных фондов.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
"Из Киева приедут пацаны и вас порешают": парень избил военного на костылях, побратимы бойца его нашли
Враг накрыл минометным обстрелом мирных украинцев: есть погибшие и раненые, фото
"Укрзализныця" сообщила о страшной трагедии: погибла вся семья
Ужасная атака на Запорожье, количество пострадавших резко увеличилось: много детей
Сообщается, что 11 июля в Харькове правоохранители задержали руководителей двух благотворительных организаций в порядке ст. 208 УПК Украины при получении "транша" 2000 долларов США – это часть взятки от очередного «клиента».
Кроме того, недавно было задокументировано и получение 1000 долларов США, которые принес этот же мужчина.
Таким образом, было поставлено в известность о подозрении руководителям двух благотворительных организаций по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.
Расследование продолжается, устанавливаются другие факты и злоумышленники, которые могут быть причастны к схеме.
Последние новости Украины:
Чиновник военной администрации в Одесской области погорел на взятке: "Получил первый транш".
Как еще Politeka сообщала, харьковчанину не понравился язык прохожего в Мукачево, видео потасовки: чем все закончилось.
Также Politeka писала, что одесситов предупредили об опасной продукции на полках магазинов: "Будьте осторожны".