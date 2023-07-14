В Харькове задержаны руководители двух благотворительных фондов.

В Харькове действовала схема организации нелегального бегства военнообязанных за границу, ее создали руководители двух благотворительных фондов.

Как сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, следствием было установлено, что в июне 2023 года руководители двух благотворительных организаций пообещали за 5 тысяч долларов США "решить вопрос".

Речь идет об обещании благотворителей помочь в том, что должностные лица государственных органов Харьковской области внесут данные о «клиенте» в систему «Путь» с целью пересечения государственной границы Украины.

Организаторы схемы документально оформляли уклоняющихся в качестве «волонтеров» от благотворительных фондов.

Сообщается, что 11 июля в Харькове правоохранители задержали руководителей двух благотворительных организаций в порядке ст. 208 УПК Украины при получении "транша" 2000 долларов США – это часть взятки от очередного «клиента».

Кроме того, недавно было задокументировано и получение 1000 долларов США, которые принес этот же мужчина.

Таким образом, было поставлено в известность о подозрении руководителям двух благотворительных организаций по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Расследование продолжается, устанавливаются другие факты и злоумышленники, которые могут быть причастны к схеме.

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