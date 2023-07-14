Снаряды были выпущены по 11 населённым пунктам Донецкой области. В результате были разрушены и повреждены 18 гражданских объектов, в том числе 10 жилых домов, магазин, хозяйственные сооружения, гаражи, автомобили и поле с пшеницей.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 14 июля.

По Горловскому направлению сообщается, что в Торецкой общине один человек получил ранения, а также повреждены три дома в Щербиновке, еще два здания повредили в Нью-Йорке. В Часовоярской общине также есть раненый, повреждены три частных дома и многоэтажка. В Клебан-Быке, принадлежащем к Ильиновской общине, повреждены 10 домов. В Константиновке также поврежден один дом. Кроме того, обстрел был зафиксирован в Предтечино.

В направлении Волновахи российские войска нанесли повреждения хозяйственным постройкам в селе Богоявленка и обстреляли Угледар артиллерией 26 раз. На Донецком направлении под вражеский огонь дважды попало Острое в Кураховской общине. К счастью, обошлось без жертв.

Также глава ОВА добавил, что на Лисичанском направлении в Северске один человек был ранен, а также повреждены четыре инфраструктурных объекта. Лиманская община зафиксировала 10 обстрелов.

За сутки русские войска убили одного мирного жителя Донетчины и ранили еще четверых. Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили 1610 человек в Донецкой области, а еще 3846 получили ранения. Эти данные не учитывают Мариуполь и Волноваху, где пока невозможно точно установить количество жертв.

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