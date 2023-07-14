Боксер Александр Усик внезапно заявил о планах участвовать в президентских выборах.

Украинский боксер Александр Усик в саркастической форме рассказал о планах по окончании карьеры.

Усик на YouTube-канале Seconds Out, отвечая на вопрос о планах после его поединка с британцем Тайсоном Фьюри заявил, что будет баллотироваться в президенты.

"Далее пойду в крузервейт, снова стану абсолютным чемпионом, а затем завяжу и пойду баллотироваться в президенты", - саркастично ответил Александр Усик.

Не все украинцы оценили высказывание украинского боксера Александра Усика и принялись обсуждать заявление спортсмена:

"не надо дядя",

"иронически сказал, если посмотреть видео",

"У нас традиция что боксеры порой становятся политиками?",

"перехочет, только вчера Крым украинским признал и думает, что уже все можно",

"Уже хватает одного боксера во власти",

"не лезь, подумай",

"только после пса Патрона",

"Вы интервью смотрели ид**ты? Он там гонит, бо ему там задавали смешные вопросы, он это сказал. Народ ща пойдет го**ном и кло**ом обзывать, какие же есть тупые люди, есть нормальные, те понимают что это юмор его", - делятся украинцы в комментариях мнением относительно президентских амбиций Александра Усика;

"только после пса Патрона".

Напомним, во время выселения УПЦ Московского патриархата из Лавры заметили Усика, кадры.

Также сообщалось, что Усик лайкнул скандальный пост Ломаченко, который выбесил украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, Усик удивил заявлением об украинском языке.