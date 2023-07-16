Мобилизация в Украине набирает обороты. В ВРУ дополнили статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в которой указано, кто именно имеет право на отсрочку.

Мобилизация в Украине продолжается, во время нее некоторые военнобязанные мужчины могут выезжать заграницу законными способами.

Депутаты в очередной раз изменили основания отсрочки от мобилизации и ограничили право на отсрочку. Адвокат Тарас Яресько рассказал, к кому возникнут новые вопросы от ТЦК после изменений в законе о мобилизации.

Нардепы дополнили статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", где указано, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. В статье речь идет о военнообязанных, имеющих родственников с инвалидностью: "имеющих жену или мужа из числа лиц с инвалидностью, то есть это I-III группы, и/или одного из своих родителей или родителей жены/мужа и или II группы".

Но нардепы, дополнили указанный выше абзац с условиями для отсрочки мобилизации словами: "при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать". Мобилизация в Украине перешла на новый этап после того как измененный закон был подписан президентом.

"Представьте, проходит мобилизация в Украине, и вы хотели оформить отстрочку в ТЦК, ведь ваша теща инвалид. Но у нее есть дочь, потому теперь вы отстрочку не получите. Ведь дочь может помогать ей. А полученная уже отстрочка просто отменяется. То есть к вам уже придут из ТЦК с мобилизационным распоряжением", - объяснил адвокат.

Он также добавил, что теперь отстрочка от мобилизации по статье 23 не сработает. К тому же адвокат предупредил, что в связи с продолжением войны нардепы могут в будущем пересмотреть и другие статьи закона об мобилизации.

Последние новости в Украине:

Напомним, мобилизация в Украине продолжается: кто из мужчин может выехать за границу, пояснение адвоката.

Как сообщала Politeka, мобилизация в Украине: адвокат пояснил, имеют ли право дворники раздавать повестки.

Также Politeka писала, мобилизация в Украине: могут ли представители ТЦК заходить в дом военнообязанного.