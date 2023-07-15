Члены наркогруппировки нелегально доставляли в Украину эквадорский кокаин из европейских стран и распространяли его через надежных оптовых дилеров. Одним из торговцев наркотиков оказался бывший полицейский. Детали этого дела сообщили в пресс-службе ДБР.

Наркотик продавался оптом на территории различных областей Украины, начиная с 1 кг. За каждый килограмм требовалась оплата в размере 45 тысяч долларов США, по данным Государственного бюро расследований.

Правоохранительные органы задержали одного из участников группы, который является бывшим полицейским, во время получения 135 000 долларов США в обмен на более чем 3 килограмма наркотика. Это 42-летний житель Львовской области, который ранее работал участковым офицером полиции и уволился в 2021 году. Надеемся, хоть на этот раз сядет виновный.

В состав организованной преступной группы входили не только правоохранители, но также должностные лица таможенных органов и граждане некоторых стран Европейского союза. В результате расследования было выяснено, что до начала военных действий наркодилеры доставляли значительные партии наркотика в Украину через морской порт в Одессе, при этом кокаин скрывался в специально оборудованном тайнике в одном из контейнеров.

Однако из-за военных действий канал поставки был прекращен, и наркодилеры создали новый маршрут доставки наркотиков через сухопутную границу с Польшей в Львовской области.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, осуществляются обыски в возможных местах хранения наркотиков и выявляются лица, причастные к совершению преступления и другие смежные действия.

Бывшему полицейскому было озвучено подозрение в совершении сбыта наркотических средств в крупных размерах. Надеемся, хоть на этот раз сядет виновный.

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