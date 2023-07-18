Это не первый случай подобных атак. Ранее в Госспецсвязи уже сообщали о деятельности этой группировки.

В Украине зафиксирован случай рассылки опасного вируса через электронные письма. Жители страны получают массовые сообщения, которые, как утверждают, содержат счета-фактуры. Однако на самом деле эти письма содержат вложения, открытие которых приводит к заражению вредоносной программой SmokeLoader. Об этом предупредили в Госспецсвязи.

Вирус автоматически активируется сразу после открытия вложенного файла, поэтому рекомендуется настоятельно избегать его открытия.

Имя опасного файла во вложении - "Акт_Звiрки_та_рах.факт_вiд_12_07_2023.zip". Эта вредоносная программа предназначена для кражи бухгалтерских данных и может создавать платежи с украденных счетов.

Злоумышленники, чтобы проводить массовую рассылку таких писем, используют скомпрометированные учетные записи электронной почты. Их деятельность отслеживается по идентификатору UAC-0006.

Это не первый случай подобных атак. Ранее в Госспецсвязи уже сообщали о деятельности этой группировки. Специалисты отмечают, что группа UAC-0006, с финансовыми мотивами, активна с 2013 года до июля 2021 года. В мае 2023 года злоумышленники начали новую волну атак.

Будьте осторожны! Целью злоумышленников является атака на бухгалтерские компьютеры, которые используются для финансовых операций. В результате происходит кража аутентификационных данных (логина, пароля, ключа/сертификата) и осуществление несанкционированных платежей.

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