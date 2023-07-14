На столичной Обороне сегодня около 14.00 в полицию обратились работники банка на проспекте Рокоссовского.
Как сообщили в полиции, посетитель угрожал взорвать гранату, на место прибыли спецназовцы и сотрудники Оболонского управления полиции.
Стало известно, что у мужчины возник конфликт с работниками банка из-за предоставления финансовых услуг.
Клиент банка угрожал взорвать помещение.
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К счастью, бойцы КОРД совместно с оперативниками территориального подразделения задержали 46-летнего мужчину, и он не успел натворить беды.
Следователи изъяли у нарушителя страйкбольную гранату, никто из собравшихся не пострадал.
Также известно, что следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
В настоящее время сотрудники полиции ведут допрос задержанного.
Напомним, что под Киевом разразился сильный пожар, огонь охватил известный комплекс отдыха.
Работу спасателей усложняло также и плотное расположение построек и их горючее обустройство. Вечером 13 июля пожар на территории загородного комплекса в Козине удалось ликвидировать.
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