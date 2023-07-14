В Киеве полицейские задержали мужчину за хулиганские действия в помещении банка.

На столичной Обороне сегодня около 14.00 в полицию обратились работники банка на проспекте Рокоссовского.

Как сообщили в полиции, посетитель угрожал взорвать гранату, на место прибыли спецназовцы и сотрудники Оболонского управления полиции.

Стало известно, что у мужчины возник конфликт с работниками банка из-за предоставления финансовых услуг.

Клиент банка угрожал взорвать помещение.

К счастью, бойцы КОРД совместно с оперативниками территориального подразделения задержали 46-летнего мужчину, и он не успел натворить беды.

Следователи изъяли у нарушителя страйкбольную гранату, никто из собравшихся не пострадал.

Также известно, что следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

В настоящее время сотрудники полиции ведут допрос задержанного.

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