С 1 июня власти подняли тариф на электроэнергию до единого значения – 2,64 гривны за киловатт-час.

Тарифы на свет выросли с июня, что возмутило многих украинцев. В Министерстве энергетики Украины на данный момент не рассматривается возможность изменения тарифов на электроэнергию после последнего повышения, и они надеются успешно пройти отопительный сезон с существующими тарифами.

Такое заявление сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко во время участия в телемарафоне.

Он отметил, что решение о повышении тарифов было сложным. Галущенко подчеркнул, что даже после повышения тарифов на электроэнергию остаются льготными, поскольку рыночная цена в настоящее время значительно превышает установленный тариф на свет.

В любом случае, государство продолжит дотировать этот тариф, так как он необходим для обеспечения жизненно важных потребностей населения. Новые тарифы будут действовать до конца 2023 года, и на данный момент не планируется их пересмотр.

Однако точно предсказать будущие изменения сложно, учитывая, что в прошлом году энергосистема столкнулась с серьезными проблемами, вызванными действиями оккупантов, начиная с октября.

Стоит отметить, что с 1 июня власти подняли тариф на электроэнергию до единого значения – 2,64 гривны за киловатт-час. Также возросла цена распределения света приблизительно на 25 – 50%.

Источник: Телеграф.

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