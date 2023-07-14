В Киеве водитель в нетрезвом состоянии на автомобили сбил 2 мотоциклистов, один из потерпевших скончался
Как сообщает Киевская городская прокуратура, ДТП произошло в Шевченковском районе Киева.
Установлено, что на перекрестке Галицкой площади 24-летний водитель автомобиля Peugeot сбил 2 мотоциклистов.
Сообщается, что мотоциклы двигались со стороны бульвара Шевченко в направлении Берестейского проспекта.
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Водителей, ехавших на мотоциклах, госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями.
К сожалению, одна из них от полученных травм скончалась в больнице.
Между тем, правоохранители выяснили, что водитель автомобиля Peugeot на момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.
Тест драгер показал 1,41 промилле алкоголя в крови.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении по факту смертельного ДТП.
К слову, 14 июля в Киеве полицейские задержали мужчину за хулиганские действия в помещении банка.
у мужчины возник конфликт с работниками банка из-за предоставления финансовых услуг.
Клиент банка угрожал взорвать помещение.
К счастью, бойцы КОРД совместно с оперативниками территориального подразделения задержали 46-летнего мужчину, и он не успел натворить беды.
Следователи изъяли у нарушителя страйкбольную гранату, никто из собравшихся не пострадал.
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