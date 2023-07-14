За эти преступления фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Новая коррупционная схема было ыявлена в Киеве. Благодаря незаконной деятельности из столичного бюджета нецелесобразно было перечислено более 1 миллиона гривен. Об этом скандальном деле подробнее сообщает столичная прокуратура.

В Киеве начнется судебный процесс в отношении должностных лиц Шевченковской райгосадминистрации и подрядчиков, которые неправомерно обогащались за счет обустройства укрытий в школах и детсадах.

Перед судом предстанут председатель управления образования Шевченковской районной государственной администрации, два заместителя и два предпринимателя. Они обвиняются в растрате бюджетных средств и подлоге официальных документов.

По данным следствия, управление образования Шевченковской РГА заключило договор с предпринимателем на закупку мебели для укрытий в 54 детских учебных заведениях на сумму более 3,7 млн. гривен.

Контракт был заключен, невзирая на то, что предложенная поставщиком цена мебели существенно превосходила рыночную цена. Таким образом, из столичного бюджета было незаконно перечислено более 1 млн. гривен.

В ходе расследования подозреваемым были избраны меры предосторожности в виде залога от 300 тыс. гривен до 1 млн гривен. Также был наложен арест на их имущество.

За эти преступления фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

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