Так, женщина рассказала, что у нее есть знакомые среди "влиятельных лиц", которые за деньги смогут помочь ему с закрытием уголовного производства за 300 тысяч долларов.

"Гадалка" порекомендовала воспользоваться услугами ее знакомого адвоката.

Как сообщает МВД Украины в Telegram, мужчина обратился к адвокату из Киева, который должен представлять законные интересы, в котором директор медучреждения является фигурантом.

Адвокат за деньги пообещал решить "вопрос" у правоохранителей.

Сотрудники полиции задержали адвоката при получении 10 тысяч долларов.

За то, что тернопольская гадалка в сговоре с адвокатом выманила у руководителя медцентра 300 тысяч долларов, следователи полиции сообщили обоим фигурантам о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

Продолжаются досудебные расследования.

"Так ему и надо! А теперь обязательно нужно посадить!",

"А как можно было заработать 300 тыс валюты? Это в каком медучреждении такие зарплаты???",

"Молодец гадалка. Приказала его вместо людей. Свою преступность он подтвердил, дав ей деньги. Никто его не заставлял давать ей деньги, сам дал самостоятельно",

"Я бы не доверяла медицинскому центру, директор которого ходит по гадалкам",

"Ничего так зарабатывает директор!", - пишут украинцы в комментариях.

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