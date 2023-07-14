В россии произошло ЧП на крупнейшем в мире предприятии по обогащению урана для производства ядерного топлива для АЭС.

Как сообщают российские СМИ, утром в пятницу, 14 июля, взрыв прогремел на Уральском электрохимическом комбинате, который входит в госкорпорацию страны-агрессора «Росатом».

По предварительным данным, на месте погиб один рабочий, также есть пострадавшие.

После ЧП больше сотни рабочих, которые в момент взрыва находились на предприятии, отвезли на обследование в больницу Новоуральска. На работу срочно вызвали всех медиков, даже тех, кто находился в отпусках и на выходных.

В самом АО «Уральский электрохимический комбинат» заявили, что произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом один кубический метр. По словам директора Института промышленной экологии Ильи Ярмошенко, этот объем вещества должен был смешаться с воздухом и может представлять опасность только на месте производства работ, для жителей угрозы якобы нет.

На предприятии провели замеры радиационного фона. Он составил 0,17 мкЗв, что соответствует природным значениям. Но эксперты также сообщают, что пары гексафторида урана воздействуют больше как токсическое химическое вещество, а радиационная опасность не такая большая.

Сообщается, что большинство работников уже прошли медицинское обследование, многих из них отправили домой. Сейчас проводится санитарная обработка цеха, остальные работают в обычном режиме.

Источник: Фонтанка.ру

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