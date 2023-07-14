Служба безопасности Украины накопила значительное количество доказательств еще одного предателя, который принимал участие во враждебных действиях против Вооруженных Сил на южном фронте.
Этот злоумышленник был арестован украинскими защитниками в конце июня во время боестолкновения у поселка Пятихатки в Запорожье. Детали сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно собранным доказательствам, задержанным оказался житель временно оккупированного Крыма. Его прокремлевские взгляды побуждали его поддерживать полную агрессию российской федерации против Украины.
В январе этого года он добровольно поступил в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты Военно-Морского Флота Вооруженных Сил РФ, которая базировалась на украинском полуострове. Жаль, что такое происходит.
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Как старший стрелок, он активно участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины в Васильевском и Пологовском районах Запорожской области. Недавно его подразделение получило приказ о штурме населенных пунктов в регионе, которые были недавно освобождены Вооруженными Силами Украины.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для полного установления обстоятельств преступления. Если злоумышленник будет найден виновным, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Расследование этого случая производится сотрудниками Службы безопасности в Запорожской области при руководстве областной прокуратуры.
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