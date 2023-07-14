В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для полного установления обстоятельств преступления.

Служба безопасности Украины накопила значительное количество доказательств еще одного предателя, который принимал участие во враждебных действиях против Вооруженных Сил на южном фронте.

Этот злоумышленник был арестован украинскими защитниками в конце июня во время боестолкновения у поселка Пятихатки в Запорожье. Детали сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно собранным доказательствам, задержанным оказался житель временно оккупированного Крыма. Его прокремлевские взгляды побуждали его поддерживать полную агрессию российской федерации против Украины.

В январе этого года он добровольно поступил в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты Военно-Морского Флота Вооруженных Сил РФ, которая базировалась на украинском полуострове. Жаль, что такое происходит.

Как старший стрелок, он активно участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины в Васильевском и Пологовском районах Запорожской области. Недавно его подразделение получило приказ о штурме населенных пунктов в регионе, которые были недавно освобождены Вооруженными Силами Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для полного установления обстоятельств преступления. Если злоумышленник будет найден виновным, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Расследование этого случая производится сотрудниками Службы безопасности в Запорожской области при руководстве областной прокуратуры.

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