В польском городе Ополе произошло неприятное событие, когда пьяный мужчина и женщина напали на 45-летнюю украинку, находившуюся на остановке с тремя детьми в возрасте 8, 10 и 13 лет. Инцидент произошел 6 июля возле автобусной остановки "Wiosenna-Prószkowska", когда семья возвращалась домой после прогулки.

Пьяная пара, в возрасте 25-27 лет, обратила внимание на то, что мать разговаривала с детьми на украинском языке. Во время этого пара подошла к ним и стала оскорблять и конфликтовать с украинцами.

Эти люди проявляли агрессивное поведение и препятствовали украинским продолжить свой путь домой, стоя на их пути.

Они кричали такие оскорбительные фразы, как "Вы украинцы?", "Путин вас роз***", "Вы приехали сюда по программе "Семья 500+"", "Ку**а украинская". После этого нападавшие толкнули украинку и пошли в магазин купить алкогольные напитки.

Украинка тогда позвонила полиции и вместе со своими детьми села на остановке, ожидая прибытия правоохранителей. Тем временем агрессивная пара вышла из магазина, а мужчина показал средний палец украинцам, прежде чем сесть в автобус. Он также воскликнул фразы "Слава Путину" и "К черту Украину".

Об этом инциденте также было сообщено в прокуратуру. Сейчас правоохранители разыскивают нападающих, которым грозит до трех лет лишения свободы за оскорбление национального признака.

Женщину зовут Надежда, она происходит из Тернополя и в течение 20 лет работает уборщицей в Польше. Дети женщины приехали в Ополе на каникулы, чтобы посетить мать.

Источник: Nowa Trybuna Opolska.

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