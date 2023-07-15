Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 15 июля и о разрушениях в результате очередного ряда обстрелов.
Сообщается, что на Горловском направлении враг сбросил авиабомбу ФАБ-250 на Торецк, что привело к повреждению двух домов и спорткомплекса. В Часовоярской общине повреждены четыре дома, а в Константиновке еще один.
На Лисичанском направлении в селе Звановка один дом был разрушен, а еще один получил повреждения. Кроме того, в Северске одно здание пострадало от российских обстрелов. Также было зафиксировано 18 обстрелов в Лиманской общине.
На Волновахском направлении вражеские силы совершили 17 обстрелов по городу Угледар, используя артиллерию. К счастью, в результате этих обстрелов не было жертв. На Донецком направлении в течение ночи оккупанты совершали отдельные обстрелы города Авдеевка.
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За 14 июля удалось установить информацию об одном гражданском, убитом россиянами, — в Нескучном. Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили 1611 человек в Донецкой области, еще 3846 человек ранили. И это данные без учета Мариуполя и Волновахи, где невозможно точно установить количество жертв.
Добавим, в пресс-службе Воздушных сил Украины сообщили, что в ночь на 15 июля противник атаковал шестью беспилотниками с южного направления. Украинским защитникам удалось уничтожить четыре вражеских ударных дрона «Shahed-136/131».
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