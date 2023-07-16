Украинцам следует знать, что субсидия не назначается во многих ситуациях.

Семьям, тратящим более 15% своего дохода на оплату коммунальных услуг, предоставляется возможность получить жилищную субсидию. Однако существуют некоторые причины, по которым в выплате субсидии может быть отказано.

Например, субсидию - пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг - не получат те, кто имеет просроченную задолженность по оплате, сумма которой превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен) и длится более трех месяцев.

Однако в таком случае жилищная субсидия может быть назначена, если долг будет уплачен или будет заключен договор о реструктуризации задолженности, или же вопрос будет обжалован в судебном порядке. Поэтому стоит лишь уплатить долг и снова обратиться в соответствующие органы, чтобы субсидия была начислена.

Также следует знать, что субсидия не назначается в следующих ситуациях:

общая площадь квартиры превышает 130 кв. м (в домах) или 230 кв. м;

в течение 12 месяцев перед назначением субсидии, член семьи провел финансовую операцию на сумму более 50 тыс. гривен;

лицо имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства, превышающие 100 тыс. гривен, или облигации внутреннего государственного займа на сумму свыше 100 тыс. гривен;

есть автомобиль, который не более 5 лет (или более одного автомобиля, которому не исполнилось 15 лет), за исключением мопедов и прицепов;

в семье есть совершеннолетние лица, не работающие (и не безработные) или их среднемесячный доход меньше минимальной заработной платы, или лица, не уплачивающие единый социальный взнос в течение трех месяцев.

Следует учесть, что это лишь часть условий и ограничений, связанных с назначением жилищной субсидии.

Источник: Телеграф.

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