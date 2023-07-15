Также, кроме пенсии, существуют минимальные выплаты, которые зависят от некоторых факторов.

В Украине, несмотря на введенное военное положение, выплачиваются пенсии и социальные пособия различным категориям украинцев. Особенно важными выплатами являются те, которые предусмотрены для военных, их сумма варьируется от 7 500 до 13 000 гривен.

Государство предоставляет военным выплаты на лечение различных заболеваний, а также продолжает начислять пенсии для бойцов с инвалидностью.

Военнослужащие имеют право на социальные выплаты в размере от 40% до 100% от своего денежного довольствия.

Существуют различные типы пенсий для лиц с инвалидностью, получившейся в результате войны. Группа I получает 100% от своего денежного довольствия, группа II - 80%, а группа III - 60%.

Для лиц с инвалидностью, не связанной с боевыми действиями, также предусмотрены пенсии. Группа I получает 70% от денежного довольствия, группа II - 60%, а группа III - 40%.

Также, кроме пенсии, существуют минимальные выплаты, которые зависят от состава срочной службы. Для сержантов и старшин срочной службы выплаты составляют 110% от указанных сумм, для рядовых, сержантов и старшин (кроме срочной службы) - 120%, а для офицеров - 130%.

Важно отметить, что если военный желает, ему может быть назначена пенсия в соответствии с общими нормами государственного пенсионного страхования, которая будет зависеть от общего трудового стажа, заработной платы и группы инвалидности.

Военные с инвалидностью, получившейся в результате войны, не должны получать пенсии с надбавками, меньшими, чем следующие суммы: для группы I - 13 604,50 гривен, для группы II - 10 988,25 гривен, для группы III - 7 534,80 гривен.

Источник: Телеграф.

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