Началась эвакуация из Сумской области Украины - жители смогут эвакуироваться бесплатно и получат материальную помощь.

Об этом сообщили в Мининтеграции Украины в Телеграмм.

С сегодняшнего дня, с 15 июля, будет курсировать поезд Сумы — Киев - отправление 6:47, прибытие в 11:41.

По прибытии в отделении «Укрпочты» на вокзале будут выплачивать помощью. Дети и инвалиды получат по 3 тысяч гривен, все остальные украинцы — по 2 тысячи.

Также сообщается, что переселенцев планируется размещать в модульном городке Вышгородского района.

Ранее сообщалось, что еще в понедельник 10 июля власти Сумской области объявили эвакуацию населения из пятикилометровой зоны, граничащей с РФ. Чиновники ОВА отметили, что «решение давно назрело из-за постоянных обстрелов».

Людям обещали дать "достойную альтернативу" для дальнейшего проживания в безопасных районах.

Напомним, три области, которые граничат с Россией – Черниговская, Сумская, Харьковская – достаточно давно были освобождены от российских оккупантов, однако и дальше подвергаются атакам со стороны россиян.

Все это для того, чтобы уничтожать объекты гражданской инфраструктуры, цели и объекты, которые не имеют никакого отношения к украинским силам обороны - об этом сообщил военный эксперт, экс-спикер Генштаба Украины Владислав Селезнев.

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