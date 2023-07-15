Ранее в Харькове существовал театр "Время-Ч", а сейчас появился театр в Санкт-Петербурге - ведь режисер театра сбежала в рф.

Жанна Богусевич, режиссер харьковского театра "Время-Ч", вместе с актерами Дарьей Терновской и Сергеем Листуновым выехали в Санкт-Петербург, где уже начинают создавать новый театр.

Богусевич публично объявила о создании театральной студии на территории россии, что вызвало резкую реакцию украинских актеров.

Ранее в Харькове существовал театр "Время-Ч", а сейчас появился театр в Санкт-Петербурге. Актриса Владлена Святаш отметила, что Богусевич раньше ставила спектакли в Харькове, который бомбардируют, а теперь просто переехала в россию, чтобы заниматься искусством, в то время как люди, с которыми она общалась, училась и дружила, страдают от бомбардировок и ведут войну с российскими оккупантами . Это считается изменой – изменой города, страны и зрителей.

Театр "Время-Ч" в Харькове объявил о своем закрытии 21 марта, после чего провели последние три представления. Ранее они заявляли, что стали первым негосударственным театром, начавшим функционировать во время войны.

29 марта Богусевич получила грамоту от Харьковской Организации ветеранов антитеррористической операции за вклад в развитие культуры и театрального искусства, высокое профессиональное мастерство.

Однако 12 июня она опубликовала поздравления с "днем россии" в запрещенной социальной сети. Сейчас она также делится постами о творчестве и встречах с российскими деятелями.

Глава Харьковской ОВА уже отреагировал. Он отметил, что считает обязанностью аннулировать почетную грамоту. Кроме того, он подчеркнул - позорно выступать на сценах оккупантов, пока харьковчане каждый метр украинской земли освобождают от оккупантов ценой жизней.

Источник: 24 Канал.

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