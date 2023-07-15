Жанна Богусевич, режиссер харьковского театра "Время-Ч", вместе с актерами Дарьей Терновской и Сергеем Листуновым выехали в Санкт-Петербург, где уже начинают создавать новый театр.
Богусевич публично объявила о создании театральной студии на территории россии, что вызвало резкую реакцию украинских актеров.
Ранее в Харькове существовал театр "Время-Ч", а сейчас появился театр в Санкт-Петербурге. Актриса Владлена Святаш отметила, что Богусевич раньше ставила спектакли в Харькове, который бомбардируют, а теперь просто переехала в россию, чтобы заниматься искусством, в то время как люди, с которыми она общалась, училась и дружила, страдают от бомбардировок и ведут войну с российскими оккупантами . Это считается изменой – изменой города, страны и зрителей.
Театр "Время-Ч" в Харькове объявил о своем закрытии 21 марта, после чего провели последние три представления. Ранее они заявляли, что стали первым негосударственным театром, начавшим функционировать во время войны.
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29 марта Богусевич получила грамоту от Харьковской Организации ветеранов антитеррористической операции за вклад в развитие культуры и театрального искусства, высокое профессиональное мастерство.
Однако 12 июня она опубликовала поздравления с "днем россии" в запрещенной социальной сети. Сейчас она также делится постами о творчестве и встречах с российскими деятелями.
Глава Харьковской ОВА уже отреагировал. Он отметил, что считает обязанностью аннулировать почетную грамоту. Кроме того, он подчеркнул - позорно выступать на сценах оккупантов, пока харьковчане каждый метр украинской земли освобождают от оккупантов ценой жизней.
Источник: 24 Канал.
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