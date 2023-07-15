Жители Киева решили проверить, как работают "обновленные" укрытия.
Украинец пытался попасть в укрытие с кодовым замком, на ремонт которого потратили большие деньги, а именно 2,6 млн. гривен.
Чтобы зайти в укрытие, киевлянам, которые хотят укрыться и уберечься от вражеских обстрелов – необходимо звонить по указанному на двери номеру и ждать, пока заявку проработают.
Сообщается, что ждать, пока появится разрешение пройти в укрытие, нужно минимум один час.
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В КГГА ранее сообщали , что в столице планируют оснастить около 3 тысяч укрытий автоматизированной системой открытия. На ремонт и обустройство укрытий в этом году дополнительно направят 750 млн. грн.
Напомним, на в начале этого лета во время воздушной тревоги в Деснянском районе столицы погибли три человека, среди них один ребенок.
Десять человек получили ранения. Как выяснилось, жизнь двух женщин и девятилетней девочки оборвалась прямо под стенами укрытия.
Женщины и ребенок погибли, пытаясь попасть в закрытое бомбоубежище.
По словам местных, в укрытие в Деснянском районе людей не пускали уже не в первый раз. Столичные чиновники после трагедии начали перекладывать ответственность друг на друга, однако прошло почти полтора месяца – ситуация с укрытиями не изменилась к лучшему.
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Также Politeka писала, что в бомбоубежище работает ресторан, попасть в укрытие невозможно.