Жители Киева решили проверить, как работают "обновленные" укрытия.

Украинец пытался попасть в укрытие с кодовым замком, на ремонт которого потратили большие деньги, а именно 2,6 млн. гривен.

Чтобы зайти в укрытие, киевлянам, которые хотят укрыться и уберечься от вражеских обстрелов – необходимо звонить по указанному на двери номеру и ждать, пока заявку проработают.

Сообщается, что ждать, пока появится разрешение пройти в укрытие, нужно минимум один час.

"Если вас, не дай бог, застанет обстрел у этого укрытия, то шансов у вас немного. Ведь хоть оно и должно быть открытым, но открыто оно под кодовый замок." А код знает неизвестно кто. По крайней мере, по тем телефонам, которые есть на дверях укрытия, код вам никто не скажет. Однако дадут другой телефон. Диспетчерская где у вас примут заявку. И по ускоренной процедуре через час ее оформят", - говорится в сообщении

В КГГА ранее сообщали , что в столице планируют оснастить около 3 тысяч укрытий автоматизированной системой открытия. На ремонт и обустройство укрытий в этом году дополнительно направят 750 млн. грн.

Напомним, на в начале этого лета во время воздушной тревоги в Деснянском районе столицы погибли три человека, среди них один ребенок.

Десять человек получили ранения. Как выяснилось, жизнь двух женщин и девятилетней девочки оборвалась прямо под стенами укрытия.

Женщины и ребенок погибли, пытаясь попасть в закрытое бомбоубежище.

По словам местных, в укрытие в Деснянском районе людей не пускали уже не в первый раз. Столичные чиновники после трагедии начали перекладывать ответственность друг на друга, однако прошло почти полтора месяца – ситуация с укрытиями не изменилась к лучшему.



Последние новости Украины:

Чиновники в Киеве присвоили 800 тысяч, выделенных на укрытие: за дело взялась Нацполиция.

Как писала Politeka, вместо барабанов – конструкторы в укрытие: разразился скандал с госзакупками.

Также Politeka писала, что в бомбоубежище работает ресторан, попасть в укрытие невозможно.