В ночь на 15 июля в общежитии Винницкого национального аграрного университета раздался взрыв.

В ночь с 14 на 15 июля пока все спали - в общежитии Винницкого национального аграрного университета произошел взрыв, приведший к трагическому событию. По предварительной информации, взрыв произошел из-за взрывного устройства гражданского назначения. Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы нашли тело 39-летнего мужчины.

По данным пресс-секретаря Национальной полиции Винницкой области, Зарины Маевской, стало известно о взрыве, который произошел в общежитии Винницкого национального аграрного университета. Предварительно установлено, что причиной взрыва стало взрывное устройство гражданского назначения.

Сообщение о взрыве в общежитии поступило в полицию около полуночи. Скорая и полиция приехала по адресу. На месте происшествия обнаружено тело 39-летнего мужчины, который временно проживал в этой комнате и проводил ремонтные работы.

Следует отметить, что в этом общежитии проживают не студенты, как сообщили журналисты местного издания.

После взрыва была проведена эвакуация около 70 человек из здания. После завершения следственных действий они смогли вернуться в свои комнаты.

К счастью, кроме погибшего никто не пострадал. Полиция подозревает, что мужчина совершил самоубийство, использовав взрывное устройство гражданского назначения. По этому поводу начато уголовное производство по статье 115 части 1 Уголовного кодекса Украины с примечанием (самоубийство).

Источник: Суспільне.

Последние новости Украины:

Напомним, выяснились новые подробности страшной атаки, которую совершили российские захватчики.

Как еще Politeka сообщала, легковушка влетела в микроавтобус с пассажирами.

Также Politeka писала, резко увеличилось количество жертв ракетного удара по Краматорску.