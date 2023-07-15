Подозреваемые требовали "откат" от бизнесмена, который занимался поставкой песка по заказу коммунального предприятия.
Как сообщают в Телеграмм-канале Львовской областной прокуратуры, данное предприятие находится в ведении городского совета.
За эти деньги "дельцы" обещали помочь в выполнении условий договора, а также в оплату поставленного песка.
Кроме того, они обещали не создавать "проблемы" по цвету и качеству песка и это фактически не было предусмотрено договором.
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Таким образом, за услуги фигуранты получили от предпринимателя – 21 тысяч гривен каждый фигурант.
Подозреваемые были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины при получении части "транша".
Сообщено о подозрении заместителю председателя одного из городов Львовщины и директору коммунального предприятия по факту вымогательства и получения взятки.
Ранее сообщалось, что местный эксдепутат в Одесской области присвоил 15 земельных участков у Черного моря.
Задержан экс-депутат Затоковского поселкового совета. Сообщается, что он организовал похищение 15 земельных участков на общую сумму 15 млн. гривен.
Четверым участникам «схемы» сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
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