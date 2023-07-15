Подозреваемые требовали "откат" от бизнесмена, который занимался поставкой песка по заказу коммунального предприятия.

Как сообщают в Телеграмм-канале Львовской областной прокуратуры, данное предприятие находится в ведении городского совета.

За эти деньги "дельцы" обещали помочь в выполнении условий договора, а также в оплату поставленного песка.

Кроме того, они обещали не создавать "проблемы" по цвету и качеству песка и это фактически не было предусмотрено договором.

деньги, доллары, гривны

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Таким образом, за услуги фигуранты получили от предпринимателя – 21 тысяч гривен каждый фигурант.

Подозреваемые были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины при получении части "транша".

Семейного врача осудили за вымогательство: прокуратура

Сообщено о подозрении заместителю председателя одного из городов Львовщины и директору коммунального предприятия по факту вымогательства и получения взятки.

Ранее сообщалось, что местный эксдепутат в Одесской области присвоил 15 земельных участков у Черного моря.

Задержан экс-депутат Затоковского поселкового совета. Сообщается, что он организовал похищение 15 земельных участков на общую сумму 15 млн. гривен.

экс-депутат на Одесщине присвоил 15 земельных участков

Четверым участникам «схемы» сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, преступники придумали хитрый план по выманиванию денег у мобилизованных.

Как сообщала Politeka, Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" важную информацию.

Также Politeka писала, одессит притворялся волонтером, чтобы навредить ВСУ.