В Харьковской области будут судить участников преступной группы за совершение телефонного мошенничества. Злоумышленники использовали мошеннические методы, звоня по телефону гражданам от имени банковских работников. Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции Украины.
Правонарушители звонили по телефону гражданам от имени работников банков и говорили: "Вам звонят из банка". Под предлогом "защиты счета" они получали конфиденциальную информацию о банковских картах, такую как номер, CVV-код, PIN-код и срок действия. С помощью этих данных преступники присваивали деньги со счетов потерпевших.
В марте этого года правоохранители провели обыски в домах подозреваемых и изъяли мобильные телефоны, 25 банковских карт, более 100 сим-карт и деньги. Фигурантам объявили о подозрении по статье 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).
Досудебное расследование завершилось под руководством прокуратуры Харьковской области и обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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В выявлении и прекращении деятельности преступников помогли сотрудники службы безопасности оператора мобильной связи ЧАО "ПФ Украина".
Киберполиция рекомендует избегать предоставления посторонним лицам данных банковских карт, в частности CVV-кода, срока действия карты и кодов SMS от банка или оператора связи. Следует помнить, что работник банка никогда не спрашивает такую информацию у клиентов.
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