Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Харьковской области будут судить участников преступной группы за совершение телефонного мошенничества. Злоумышленники использовали мошеннические методы, звоня по телефону гражданам от имени банковских работников. Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции Украины.

Правонарушители звонили по телефону гражданам от имени работников банков и говорили: "Вам звонят из банка". Под предлогом "защиты счета" они получали конфиденциальную информацию о банковских картах, такую ​​как номер, CVV-код, PIN-код и срок действия. С помощью этих данных преступники присваивали деньги со счетов потерпевших.

В марте этого года правоохранители провели обыски в домах подозреваемых и изъяли мобильные телефоны, 25 банковских карт, более 100 сим-карт и деньги. Фигурантам объявили о подозрении по статье 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).

Досудебное расследование завершилось под руководством прокуратуры Харьковской области и обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В выявлении и прекращении деятельности преступников помогли сотрудники службы безопасности оператора мобильной связи ЧАО "ПФ Украина".

Киберполиция рекомендует избегать предоставления посторонним лицам данных банковских карт, в частности CVV-кода, срока действия карты и кодов SMS от банка или оператора связи. Следует помнить, что работник банка никогда не спрашивает такую ​​информацию у клиентов.

Последние новости Украины:

Напомним, мошенники придумали хитрый план по выманиванию денег у мобилизованных.

Как сообщала Politeka, Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" важную информацию.

Также Politeka писала, одессит выдавал из себя волонтера, чтобы навредить ВСУ.