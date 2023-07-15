Продавец дома в Карпатах сообщил, что основным преимуществом является то, что объект находится возле запланированного горнолыжного курорта.

Объявление о продаже дома в Карпатах появилось на "ОЛХ".

"Продам дом в Карпатах Славское ТГ,( КУРОРТНАЯ МЕСТНОСТЬ), горнолыжный курорт Славское, расстояние -7км, горнолыжный курорт Захар Беркут, расстояние -2км, а также земельный участок более 200 соток, ОЖБ, ОСГ и Садоводство+Садоводство. , что объект находится возле запланированного горнолыжного курорта ОККО Group на территории Славской ОТГ – в селах Нижняя и Верхняя Рожанка, Волосянка. Земельные участки в хорошем месте, 400м от центральной дороги. Доезд, свет, вода есть", - говорится в объявлении.

Также продавец в объявлении указал, что все документы о праве собственности дома и земельных участков у него присутствуют.

"Дом отдельно не продается, при покупке земельных участков, дом будет в подарок. Землю под ОСГ, можно купить отдельно по доступной цене. Все документы на право собственности дома и земельных участков присутствуют", - добавил продавец.

Цена дома 1000 долларов, что по сегодняшнему курсу составляет около 37 тысяч гривен.

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