Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 16 июля.
Сообщается, что этой ночью около 1:30 россияне с территории Белгородской области выпустили четыре ракеты ЗРК С-300 по Харькову. По предварительным данным, две из этих ракет взорвались в воздухе, а две другие прилетели на территории Шевченковского района города.
К счастью, ракеты попали не в дома или инфраструктурные объекты, а в землю на стадионе и в дорожное покрытие. В близлежащей четырехэтажке взрывной волной выбило окна. Обошлось без пострадавших.
Также в ОВА сообщили, что за прошедшие сутки российские оккупанты из минометов и артиллерии продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В частности, под вражеским огнем оказались Купянск, Волчанск, Казачья Лопань, Ветеринарное, Двухлетняя и другие населенные пункты.
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В Купянском районе, в селе Колодязное, в результате обстрела погиб 33-летний гражданский мужчина, еще один человек получил ранения. Зафиксированы повреждения частного жилого дома.
В Запорожской ОВА сообщили, что ночью 16 июля оккупанты снова ударили по Запорожью, есть пострадавший. Часть одного из районов города осталась без света — аварийные службы работают над восстановлением энергоснабжения.
Кроме того, оккупанты повредили инфраструктурный объект. Взрывной волной в близлежащих постройках выбило окна.
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