В селе Трифоновка Бериславского района Херсонской области двое мальчиков, 8 и 10 лет, играли на улице и обнаружили неизвестный взрывной предмет. Во время игры устройство сдетонировало. Дети получили среднетяжелые ранения, их доставили в больницу.
"У детей - черепно-мозговые травмы, контузии. Младший еще получил осколочные ранения туловища и рук, ожог ноги. Мальчиков госпитализировали в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, в настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Добавим, за минувшие сутки российские оккупанты совершили 69 обстрелов Херсонской области, выпустив 415 снарядов. Враг попал в жилые кварталы населённых пунктов области, а также в административное здание, магазин и территорию складских помещений в Бериславском районе. Один человек погиб.
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Между тем в пресс-службе ГСЧС сообщили, что на Харьковщине во время сельскохозяйственных работ трактор наткнулся на противотанковую мину, тракторист травмирован.
Так, 16 июля в поле на окраине поселка Андреевка Харьковской области на вражеской противотанковой мине взорвался трактор одного из местных фермерских хозяйств. Пострадавшего тракториста госпитализировали.
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